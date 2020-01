Noémie will die erste «Miss Tourismus» werden

Noémie Lousada hat alles was es braucht, um sich in der harten Welt der Models durchzusetzen. Ihre Trümpfe will sie nun im Großherzogtum ausspielen: genauer gesagt bei der Wahl zur «Miss Tourismus». Sie ist die erste Kandidatin, die bei der Veranstaltung ihren Hut in den Ring wirft. «Es schien mir ganz natürlich, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Ich kenne mich in der Materie gut aus und mag sie sehr. Ich interessiere mich besonders für den Bereich Tourismus und liebe unser Land», sagt die 26-Jährige, die in Luxemburg als Tochter portugiesischer Eltern geboren wurde.

Giuseppe Castellaneta, 48 Jahre alt, wurde einem breiteren Publikum 1997 bekannt, als er einen Zug, der zur Berliner Love Parade fuhr, in eine fahrende Disco verwandelte. Der Blogger und Influencer (myrelations.eu) organisiert nun die Wahl zur «Miss Tourismus» in Luxemburg. Sie soll im September über die Bühne gehen. Castellaneta hofft auf 200 Bewerbungen.

Die Kindergärtnerin und Mutter eines kleinen Jungen verfügt bereits über viel Erfahrung bei solchen Wettbewerben. Im Jahr 2014 wurde sie zur «Miss Portugal von Luxemburg» gewählt, im Jahr darauf, diesmal in Portugal, zur Miss «Fotogen und Elegant». 2016 wurde sie im Libanon bei der Wahl zur Miss «Universal Tourism» mit dem ersten Preis in der Kategorie «schönstes Gesicht» ausgezeichnet.

Ihre Auftritte und Titel haben ihr die Aufmerksamkeit einer Modelagentur in Luxemburg eingebracht. Seitdem hat die junge Frau an zahlreichen Modenschauen teilgenommen und hatte auch einige Werbeauftritte. Bei der Wahl zur «Miss Tourismus» hat sie sich ein ambitioniertes Ziel gesteckt. «Ich bin dabei um zu gewinnen», sagt sie.

(Gaël Padiou/L'essentiel)