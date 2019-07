Unfall auf der A13 mit mehreren Fahrzeugen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Süden des Grossherzogtums ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Laut einem an der Unfallstelle anwesenden Mobile Reporter von L'essentiel ereigneten sich gegen 6.50 Uhr die Kollisionen auf der A13 in der Nähe des Bettemburger Kreuzes.

Der ACL bestätigte die Angaben über seinen Twitter-Account, indem er darauf hinwies, dass es einen Unfall auf der linken Fahrspur gegeben habe. Daran seien mehrer Fahrzeuge beteiligt gewesen und auf der Fahrspur in der Mitte der A13 habe sich ein Stau gebildet. Der Stau erstreckte sich bereits wenig später auf einen Kilometer Länge, bevor die Unfallstelle gegen 8.10 Uhr geräumt werden konnte.

Auf den Bildern unseres Mobile Reporter sehen wir ein schwer beschädigtes Auto auf dem Standstreifen und ein weiteres an der Leitplanke. Wie die Bilder zeigen, ereignete sich der Unfall unweit der Gebäude der CFL Multimodal, einem Unternehmen im Gewerbegebiet Eurohub Sud in Düdelingen/Bettemburg.

A13 zwischen Burange und Croix de Bettembourg

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen,... #ACL_A13 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) July 25, 2019