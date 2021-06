Luxemburger Bildhauer Wil Lofy ist tot

Der luxemburgische Bildhauer Wil Lofy ist im Alter von 84 Jahren verstorben, wie am Montag bekannt geworden ist. Lofy wurde am 31. Januar 1937 in Esch/Alzette geboren. In den 1980er- und 1990er-Jahren schuf er mehrere bekannte Werke. Seine Ausbildung hatte der Luxemburger in den 50er-Jahren in Florenz und Paris absolviert.

Zu seinen bekannten Werken zählt unter anderem die Musikgruppe am Puits-Rouge, an der Grand-Rue in der Hauptstadt. Außerdem die Tiere auf dem Piraten-Spielplatz, ebenfalls in Luxemburg-Stadt. Auch in Remich, Grevenmacher und Mondorf sind Werke des Künstler zu sehen.

“Walk the Art” is a walking trail that allows you to discover, 14 works of art in the public space of the City.



In the next few weeks we will publish some detailed photos for each single work of art.



This week:

Hämmelmarsch (1983)

by Wil Lofy



More infohttps://t.co/Fusux4cK1z pic.twitter.com/Q1yEAeq2nh — Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) March 28, 2021

(L'essentiel)