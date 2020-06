«Das Virus hat Auswirkungen auf die Kaufkraft»

«Wenn es den Sommerschlussverkauf nicht gäbe, würden wir hier wohl nicht so lange in der Schlage stehen», sagen Aïsha und Mary, 32 und 35 Jahre alt, am Sonntag im Einkaufszentrum an der Cloche d'Or. Damit sich nicht allzu viele Kunden gleichzeitig in den Geschäften tummeln, mussten sie sich vor einer Boutique anstellen.

«Der Schlussverkauf läuft in diesem Jahr bei weitem nicht so gut», stellt Myriam, Inhaberin der Parfümerie «Paris 8» fest. Normalerweise würden viel mehr Kunden kommen – alleine schon, um sich umzusehen. Auch das Bekleidungsgeschäft «Esprit» hat mit dem Kundenschwund zu kämpfen. «Seit dem Ende des Lockdowns kommen deutlich weniger Kunden, als vorher. Man spürt auch, dass das Virus Auswirkungen auf die Kaufkraft hat. Die Menschen kaufen einfach nicht mehr so viel», sagt einer der Angestellten.

Der Besitzer eines Schuhgeschäfts befürchtet, dass die Warteschlangen vor den Geschäften die Kundschaft abschreckt. «Eigentlich kommen nur noch Kunden, die bereits einen bestimmten Schuh im Sinn haben. Zum Bummeln kommen die wenigsten», sagt der Inhaber. Einer seiner Kunden ist sich sicher: «Viele Menschen haben einfach Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Es wird noch lange dauern bis wieder Normalität einkehrt.»

(Ana Martins/L'essentiel)