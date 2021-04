Terrassen bleiben offen, Innenräume geschlossen

Das nächste Covid-Gesetz, das am Montag, den 26. April, in Kraft treten soll, wird am Freitag im Regierungsrat diskutiert. Die aktuellen Beschränkungen werden vermutlich ohne wesentliche Änderungen verlängert, heißt es aus Regierungskreisen. Es sind nur geringe Anpassungen möglich.

Die Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr wird also voraussichtlich beibehalten werden, ebenso wie die Begrenzung auf 100 Personen bei Versammlungen und zwei Gäste bei Treffen zu Hause. Die Maßnahmen zum Tragen von Masken auf öffentlichen Plätzen bleiben ebenso bestehen.

Die gute Nachricht für Bar- und Restaurantbesucher: Auf den Terrassen, die seit einer Woche geöffnet sind, dürfen weiterhin Gäste bewirtet werden. Eine Wiedereröffnung des Innenbereichs der Restaurants ist dagegen derzeit nicht geplant.

(jg/L'essentiel)