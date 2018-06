Luxemburg hat jetzt seine eigenen Emojis

Emojis sind aus der heutigen Kommunikation nicht mehr wegzudenken - und nun hat Luxemburg auch seine eigenen. Von der Tram über Gromperekichelcher zur Gëlle Fra bis zum Superjhemp sind ab sofort 120 Emojis erhältlich. Sie können kostenlos für iOS und Android sowie auf der Internetseite emoxies.lu heruntergeladen werden.

Die Emojis werden offiziell am Freitag vor dem Nationalfeiertag am Stand «Luxembourg – Let’s make it happen» auf dem Square Jan Palach in der Hauptstadt eingeführt.

Ob sich da jemand etwas bei den Nachbarn abgeschaut hat? Im Saarland gibt es seit März bereits die «Saarmojis» mit typischen Piktogrammen aus der Region.

(L'essentiel)