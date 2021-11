Ana Lopes' Ex-​​Freund beteuert weiterhin Unschuld

Der Fall löste große Betroffenheit und Entsetzen aus. Im Januar 2017 wurde die Leiche von Ana Lopes, einer jungen Frau aus Bonneweg, in ihrem ausgebrannten Auto im französischen Roussy-le-Village gefunden. Ihr Ex-Freund Marco B. wurde im vergangenen Januar wegen vorsätzlichen Mordes vor Gericht gestellt und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

An diesem Dienstag wurde der Berufungsprozess eröffnet. «Ich bin unschuldig und ein Opfer des Systems, das mich hierher gebracht hat», erklärte der 33-Jährige B.. Das Gericht zählte in der Folge einmal mehr die Beweise auf, aufgrund derer B. in erster Instanz verurteilt worden war. Dazu gehören ungewöhnliche Fahrten mit dem Auto, die Ortung seines Telefons, aber auch der Wechsel seiner Version der Ereignisse zur Tatzeit während der Ermittlungen oder das am Tatort gefundene Klebeband, auf dem Spuren seiner DNA nachgewiesen wurden.

« Zu viele Annahmen »

«Ich hatte von Anfang an Probleme mit der Polizei», beklagte Marco B.. Er glaubt, dass die Ermittler in erster Linie «seine Schuld nachweisen wollten». Bei seiner anschließenden Rechtfertigung verstrickte sich der Angeklagte erneut in Ungereimtheiten, sodass fortan nur noch seine Anwälte sprachen.

Sie konzentrierten sich in erster Linie auf das wissenschaftliche Gutachten und insbesondere auf die auf der Klebebandrolle gefundenen DNA-Mengen, die sie für zu gering halten, um mit Sicherheit sagen zu können, dass sie dem Angeklagten gehören. «In diesem Fall gibt es zu viele Annahmen. Wir haben den Eindruck, dass er schuldig ist, weil unser Mandant nicht immer Antworten auf die Fragen des Gerichts hat», so die Anwälte, die weiterhin auf Freispruch plädieren. Der Prozess wird am Freitagmorgen fortgesetzt.

(th/L'essentiel)