Betrüger in Ettelbrück – Polizei warnt

Sie kamen an die Haustür und boten ihre Dienste an: Ein Mann aus Ettelbrück wäre am Dienstag fast Opfer von Betrügern geworden. Um die Mittagszeit wurde er zu Hause von zwei Männern angesprochen, die ihm Reparaturarbeiten an seinem Dach anboten. Der Hauseigentümer willigte ein. Als es an die Bezahlung der Arbeiter ging, hatte er jedoch nicht genügend Bargeld im Haus.

Die Männer brachten ihn zur nahegelegenen Bank, wo ein Angestellter ihm tunlichst riet, die Polizei zu verständigen. Der Mann tat dies. Die Beamten konnten den Lieferwagen, mit dem die beiden Männer unterwegs gewesen waren, sicherstellen sowie einen der beiden festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war.

Die Polizei warnt immer wieder vor Betrügern, die Haustürgeschäfte anbieten. Meist versuchen sie hartnäckig Einlass in die Wohnung des potenziellen Opfers zu bekommen, sie geben sich als Verkäufer aus oder bieten überteuerte Arbeiten rund ums Haus an.

Die Polizei gibt Tipps, was man bei einem Betrugsfall tun soll:

• Lassen Sie sich weder auf der Strasse, noch an der Haustür oder am Telefon zu einem Kauf verleiten.



• Gewähren Sie fremden Personen keinen Zutritt in Ihre Wohnung.



• Unterschreiben Sie niemals etwas, das Sie nicht genau verstanden haben – schon gar nicht unter Zeitdruck.



• Wer auf Betrügerinnen und Betrüger hereingefallen ist, sollte sich nicht schämen, die Polizei zu informieren. Betrügerinnen und Betrüger gehen teilweise sehr raffiniert vor, und jeder kann unter Umständen zum Opfer werden. Obwohl es in vielen Betrugsfällen unwahrscheinlich ist, verlorenes Geld zurückzuerhalten, sollte man trotzdem bei der Polizei Anzeige erstatten.

• Auf diese Weise kann die Polizei feststellen, in welchen Gebieten sich derzeit besonders viele Betrüger aufhalten und mit welchen Tricks derzeit viele Leute betrogen werden.



• Falls Sie Opfer eines Betrugs wurden, können Sie zur Prävention beitragen, indem Sie den Vorfall nicht nur der Polizei schildern, sondern Ihr Erlebnis auch Ihrem persönlichen Umfeld erzählen. So sensibilisieren Sie Bekannte und Verwandte, damit sie nicht auch auf einen Betrug hereinfallen.

(L'essentiel)