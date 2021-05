Cannabis-​​Legalisierung bleibt «eine Priorität»

Das Gesundheitsministerium ist seit einem Jahr mit der Pandemie beschäftigt, es habe aber das Projekt zur Legalisierung von Cannabis nicht vergessen, wie Ministerin Paulette Lenert (LSAP) während einer Debatte in der Chamber auf eine Nachfrage von Claude Wiseler (CSV) versicherte. Der Oppositionsabgeordnete zeigte sich skeptisch gegenüber der Legalisierung und wertet die Ergebnisse in Bezug auf die Marktkontrolle in den Ländern, in denen sie angewandt wurde, ab: Der Schwarzmarkt sei immer noch dominant. «Das ist in Kanada nicht mehr der Fall, dort hat sich die Situation Ende letzten Jahres gedreht», antwortete Lenert, die das Thema als eine «gesundheitliche Priorität» verteidigte.

Claude Wiseler sprach auch die Gefahr des «Narkotourismus» in Luxemburg an. Eine konkrete Antwort der Regierungsparteien blieb aus, derzeit würden sechs Arbeitsgruppen an verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der Legalisierung arbeiten. Ein Zwischenbericht soll in den nächsten Monaten vorgelegt werden, ein konkreter Zeitplan wurde jedoch nicht genannt.

Neben dem CSV-Mann kritisierte auch Jeff Engelen (ADR) das Projekt und verwies auf die psychologischen Folgen von Cannabis-Konsum. Die Regierungsparteien stellten sich geschlossen hinter die Legalisierungspläne. Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) betonte, dass «die Politik gegen Drogen, die überall auf der Welt verfolgt wird, überhaupt nicht funktioniert hat». Ihr zufolge gehe die Produktion weiter, während Milliarden von Euro dem System entgehen und gewaschen werden.

(jg/L'essentiel)