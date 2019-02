Hochwassergefahr an der Sauer bleibt bestehen

In der Nordhälfte des Großherzogtums bleibt die Lage an den Flüssen und Bächen auch am Montag weiter angespannt. Der staatliche Wetterdienst Météolux erwartet insbesondere an der Sauer einen raschen Anstieg des Wassers, der in den kommenden Stunden zu ersten Überläufen und Überschwemmungen führt.

Die Wetterexperten vom Findel rechnen damit, dass es zu Schäden kommen kann und haben daher die gelbe Warnstufe für Nordluxemburg ausgerufen. Weil auch der Pegelstand der Alzette am Montag weiter gestiegen ist, wurde die Straße zwischen Roeser und Kockelscheuer gesperrt. Für die Moselgegend wurde keine Warnung herausgegeben.

Zu weiteren starken Niederschlägen soll es in den kommenden Stunden jedoch nicht mehr kommen. Auch am Dienstag soll es bei Temperaturen zwischen drei und fünf Grad größtenteils trocken bleiben. Zum Rest der Woche soll es sogar sonnig werden.

(sw/L'essentiel)