Wie jeder zu seinem Traumauto kommt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es sieht nett aus: moderne und weiche Sessel, in einer Ecke ein Schreibtisch, in einer anderen ein großer Fernseher. Willkommen im neuen Mobility loft des ACL (Automobile Club du Luxembourg). Entlang der Route de Longwy in Bartringen soll dieser Ort der Beratung und Orientierung für die 183.000 derzeitigen und zukünftigen Mitglieder der ACL dienen.

«In den vergangenen Jahren haben gewisse Vorfälle wie Dieselgate für Verwirrung bei den Verbrauchern gesorgt», erklärt Antonio Da Palma Ferramacho, Leiter der Mobilitätsprojekte bei der ACL. Ziel ist es, «das Vertrauen und die Gelassenheit beim Kauf eines Fahrzeugs wiederherzustellen oder eben eine Lösung zu finden, die individuell auf jeden potenziellen Käufer zugeschnitten ist».

Keine moralische Keule

Hier wird weder übertrieben für das Elektroauto geworben noch werden Verbrennungsmotoren kategorisch verteufelt. Mobilität im weiteren Sinne müsse ihren Platz finden, um alle Nutzer gleichermaßen anzusprechen. «Der Vorteil ist, dass hier nicht die Moralkeule eingesetzt wird. Da es nicht um kommerzielle Interessen geht, bin ich zuversichtlich, dass sich Ihre Kunden unbefangen an Sie wenden werden», sagte Verkehrsminister François Bausch an die ACL-Mitarbeiter gerichtet.

Die ACL hat eine Partnerschaft mit rund 20 Automarken aufgebaut. Zusätzlich zur Beratung werden Interessierte die Möglichkeit haben, die neuesten Modelle zu testen, insbesondere Hybrid und Elektro. Auch zweirädrige Alternativen sind in Bartringen ausgestellt.

(nc/L'essentiel)