Leichter Schneefall und bis zu -​​5 Grad erwartet

In dieser Woche wird in Luxemburg erneut Schnee erwartet, wie MeteoLux mitteilt. Für Montag werden im ganzen Land, vor allem aber im Norden des Großherzogtums, «einige leichte Schneeschauer» angekündigt. Auch am Mittwochabend und am Donnerstag soll laut den Meteorologen vom Findel noch weiter Schnee fallen.

Was die Temperaturen angeht, sollten Sie spätestens jetzt ihre dicke Winterjacke aus dem Schrank holen. Ab Freitag werden tagsüber Minusgrade vorhergesagt, am Samstag rechnet MeteoLux sogar mit -5 bis -3 Grad.

(nc/L'essentiel)