202 Millionen Euro liegen im Lotto-​​Jackpot

Der bisher höchste Jackpot, der jemals im Großherzogtum geknackt worden ist, könnte kommenden Freitag übertroffen werden. Und zwar weit: Ganze 202 Millionen Euro liegen im EuroMillions-Jackpot der Loterie Nationale. Die bisher erspielte Rekordsumme lag 2013 bei «schlappen» 65 Millionen Euro.

«Wenn nur ein einziger Glückspilz in Luxemburg die richtige Kombination aus fünf Ziffern und zwei Sternen findet, wird dies der absolute Rekordgewinn im Land und in Europa sein», so die Loterie Nationale in einer Mitteilung. Sollte der Jackpot am Freitag nicht geknackt werden, werden danach sogar 210 Millionen Euro zu erspielen sein. Bis am Freitagabend, 20 Uhr, kann man aber noch sein Glück versuchen und in ein paar Tagen vielleicht zum Lotto-Millionär werden.

(L'essentiel)