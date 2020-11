Luxemburger Student in Wien bei Anschlag verletzt

Unter den Opfern des Terroranschlags in Wien ist auch ein Luxemburger. Wie das Luxemburger Außenminister in einer Pressemitteilung am Dienstagmorgen erklärt, ist ein Student aus dem Großherzogtum bei der islamistischen Attacke verletzt worden.

Er habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Café aufgehalten und sei von einer Kugel in die Schulter getroffen worden. Die Verletzung sei nicht lebensbedrohlich. Die Luxemburger Botschaft «steht in engem Kontakt zu der Familie des Opfers», heißt es in dem Communiqué.

Vier Passanten sterben

Die Attacke geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen.

Bei der Terrorattacke sind nach Angaben der österreichischen Polizei am Montagabend vier Passanten getötet worden. Es handele sich um zwei Männer und zwei Frauen. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, hieß es am Dienstagmorgen. Die Polizei sprach außerdem von mindestens 15 zum Teil schwer verletzten Menschen.

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

« Wir sind erschüttert und tief bestürzt über den Terroranschlag gestern Abend in #Wien. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Wir stehen solidarisch an der Seite Österreichs in diesen schweren Stunden »

- Jean Asselborn ???????????????? — MFA Luxembourg ???????? (@MFA_Lu) November 3, 2020

Nach einem weiteren abscheulichen Angriff auf unsere Freiheit, unsere Werte und unsere Lebensweise sind unsere Gedanken heute Abend mit unseren Freunden aus Österreich und den Bürgern von Wien. Wir werden Hass nie gewinnen lassen. https://t.co/BvakzJ0tHo — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) November 2, 2020

(sw/L'essentiel)