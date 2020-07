Komet Neowise stattet Luxemburg Besuch ab

Erstmals seit vielen Jahren ist wieder einmal ein heller Komet mit bloßem Auge am Luxemburger Himmel sichtbar. Am Dienstagmorgen war der 157 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Himmelskörper besonders gut zu sehen, weil das Wetter mitspielte.

Einem L'essentiel-Leser ist es am frühen Morgen gelungen, den Kometen mit seiner Kamera in Belval zu fotografieren. «Gegen 4 Uhr war er besonders gut zu sehen», sagt der Fotograf, der seine Aufnahmen regelmäßig unter dem Namen «Lorraine Landscape Photography» in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Experten zufolge nähert sich Neowise der Erde in den kommenden Tagen noch weiter an. Am 23. Juli sollte er – ein wolkenfreier Himmel vorausgesetzt – am besten zu beobachten sein. Am 4. Juli postete der Kosmonaut Ivan Vagner auch auf Twitter ein Bild des Objekts, das von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen wurde.

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).



Eine weitere Neowise-Aufnahme unseres Lesers. (Foto: Valentin Severin)

(jw/L'essentiel)