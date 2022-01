Der kleine Kyo ist Luxemburgs Neujahrsbaby

Am Samstag um viertel nach zwölf war es so weit: Der kleine Kyo hat in der Entbindungsstation Grande-Duchesse-Charlotte des Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) das Licht der Welt erblickt – als erstes Neugeborenes des Großherzogtums im Jahr 2022. Der Junge wiegt 3650 Gramm und ist 50 Zentimeter groß.

Die Redaktion von L'essentiel gratuliert den glücklichen Eltern, Celena und Gilles aus Gonderingen, zur Geburt ihres ersten Kindes!

(L'essentiel)