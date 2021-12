Kapazität der Bahn durch Neuerungen erweitert

«Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die CFL und Reisende», freut sich Marc Wengler, Generaldirektor der Eisenbahngesellschaft. Letztere eröffnete am Sonntag die beiden neuen Bahnsteige im Hauptbahnhof in Luxemburg, auf denen sich die Gleise 11 bis 14 befinden. Durch diese Neuerung wird die Kapazität um 35 Prozent erweitert.

«Die Kapazität der Bahn muss erweitert werden, da der Passagierverkehr in den letzten Jahren stetig zugenommen hat», so der Geschäftsführer. Zwischen 2005 und 2019 sei ein Sprung von 85 Prozent bei der Zahl der Reisenden verzeichnet worden. Die Pandemie habe zwar zu einem Rückgang geführt, dieser werde allerdings nicht von Dauer sein, wie der Minister für Mobilität François Bausch (Déi Gréng) sagt. «Viele Menschen sind nicht mehr zur Arbeit gefahren, doch das größere Angebot und die Qualität werden den Verkehr wieder ansteigen lassen», prognostiziert er.

Weitere Projekte

Die beiden neuen Bahnsteige sind Teil eines Gesamtprojekts im Wert von 171 Millionen Euro, das auch die Umgestaltung eines Teils des Bahnhofs Luxemburg und der Umgebung mit der Verlegung von 10 Kilometern an neuen Schienen oder die neue Fußgängerbrücke umfasst. Letztere wurde am Sonntag ebenfalls offiziell eingeweiht. Bisher würden noch zwei der sechs Aufzüge aufgrund von Engpässen fehlen, so die CFL. Schließlich wurde auch die 13 Millionen Euro teure Fußgängerbrücke am Bahnhof von Bettemburg eingeweiht.

All diese Arbeiten haben zu Störungen geführt, hätten «den Verkehr aber so wenig wie möglich behindert», erklärt François Bausch. Und die Pläne der CFL gehen noch weiter: «Ich werde Anfang des Jahres einen Gesetzesentwurf einreichen, um den Bahnhof von Bettemburg von Grund auf zu verändern», erinnert der Minister. Weiter sollen die «25 wichtigsten Bahnhöfe des Landes» modernisiert werden und die CFL soll 2023 34 brandneue Züge erhalten.

(jg/L'essentiel)