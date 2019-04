Esch bekommt bis 2021 ein neues Pflegeheim

Artikel per Mail weiterempfehlen

«In zweieinhalb Jahren beginnt die Pflege von Heimbewohnern in Esch», sagt Alvin Sold. Der Vorstandsvorsitzende von «Elysis» und der Bürgermeister der Gemeinde, Georges Mischo, legten am Donnerstag den Grundstein für das zweite Pflegeheim des gemeinnützigen Vereins – ein weiteres zu dem auf dem Kirchberg. Mischo geht davon aus, dass die Arbeiten an der Anlage, die sich im Stadtteil Wobrecken befinden soll, im Dezember 2021 abgeschlossen sein werden.

Das neue Pflegeheim soll mit einer Fläche von einem Hektar insgesamt 130 Bewohnern Platz bieten: «Wir werden nicht nur Escher, sondern auch Luxemburger aus anderen Teilen des Landes sowie Ausländer willkommen heißen», sagt Sold. Durch die längere Lebenserwartung – von 80,6 Jahren im Jahr 2009 auf 82,2 Jahre heute – wird der Bedarf für Pflege immer größer. Das Heim soll daher auch zwischen 160 und 170 Pflegekräfte beschäftigen.

«Elysis» selbst übernimmt zwölf Millionen Euro der Baukosten. Zudem kann der Verein auf einen staatlichen Zuschuss in ähnlicher Höhe, auf Bankdarlehen und auf Gelder der Vereinsmitglieder zurückgreifen. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 46 Millionen Euro. «Elysis» möchte die Einrichtung zu einem «modernen, sicheren und gemütlichen» Ort für künftige Bewohner machen. «Wir wollen außerdem bestmögliche Synergien mit dem Krankenhaus Emile-Mayrisch und der künftigen Grundschule, die sich auf der anderen Seite des Parks befinden, entwickeln», sagt Sold.

(Olivier Loyens/L'essentiel)