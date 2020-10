Testzentrum Kirchberg wird gut angenommen

Um die Labore im Großherzogtum, die in den vergangenen Tagen mit einem wahren Besucheransturm konfrontiert waren, zu entlasten, wurde am gestrigen Montag ein neues Corona-Testzentrum auf dem Kirchberg eingeweiht. Bereits in den ersten zweieinhalb Stunden wurden in der neuen Einrichtung 140 Personen auf das Virus getestet. «Es bestand eindeutig ein Bedarf an einem zusätzlichen Testzentrum. Schon am ersten Tag zeigt sich, dass es von den Menschen angenommen wird», sagt Friedrich Mühlschlegel, Direktor des Nationalen Gesundheitslabors (LNS).

Das Zentrum ist zuständig für Personen, die einen Test vom Arzt verordnet bekommen haben. Nicole, die aus dem Norden Luxemburgs auf den Kirchberg gekommen war, ist begeistert von der Schnelligkeit: «Ich musste nur 30 Minuten warten. Ich habe einige Symptome und mein Arzt hat den Test angeordnet. Hier kann man sich auch nachmittags testen lassen. Die anderen Labore sind nur vormittags geöffnet.»

Die Teststation auf dem Kirchberg ist ab sofort sieben Tage die Woche von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. «Sie war dringend nötig. In den anderen Zentren ist der Betrieb einfach zu groß geworden. Hier ist alles in Ordnung. Die Krankenschwestern sorgen dafür, dass die Mindestabstände eingehalten werden und sich die Besucher desinfizieren», sagt Pia, die aus Junglinster auf den Kirchberg gekommen war.

(Noémie Koppe/L'essentiel)