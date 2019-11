Kinder entdecken den Spaß an der Wissenschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie funktioniert eine Rakete? Aus welchen Materialien werden Reifen hergestellt? Was essen Fische? Die Besucher des 12. «Science Festivals» bekamen am Wochenende Antworten auf diese Fragen. Rund 50 Workshops standen den jungen Besuchern bei der beliebten Veranstaltung in der Abtei Neumünster offen.

Neben einen Einblick in die Welt der Wissenschaft konnten sich die Teilnehmer auch über die unterschiedlichen Berufe informieren. Der neunjährige Mathias, der sich auf die Montage seiner Plastikrakete konzentriert, träumt davon, die Sterne und Planeten aus nächster Nähe zu betrachten: «Ich würde gerne Ingenieur werden und mein eigenes Raumschiff bauen. Es wird viel größer sein als dieses», erklärte der Junge aus Hesperingen.

Nachdem sie dem Programmier-Workshop fühlte sich Lisa mehr denn je inspiriert. «Ich habe gelernt, dass durch das Programmen alles möglich ist. Ich will einmal einen Roboter bauen, der die Hausarbeit macht und älteren Menschen hilft», sagte die Siebenjährige. Die elf Jahre alte Sophia begeisterte sich für Kriminaltechnik: «In einem Labor zu arbeiten und Fingerabdrücke zu analysieren, um böse Jungs zu fangen. Das will ich einmal machen, wenn ich groß bin.»

(Ana Martins/L’essentiel)