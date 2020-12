Preise fallen kaum – Nächste Indexierung 2022

Die Inflation in Luxemburg bewegt sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im November sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Oktober um 0,2 Prozent gefallen, im Vergleich zum November 2019 um 0,4 Prozent gestiegen. Das teilte die Statistikbehörde Statec am Mittwoch mit. Vor allem die niedrigen Preise der Erdölprodukte (-17,6 Prozent über ein Jahr) sowie in geringerem Maße die Preise für Reisen treiben die Inflation gegen Null. Ein spürbarer Preisanstieg wurde lediglich bei Lebensmitteln (3,2 Prozent) verzeichnet.

Aufgrund der insgesamt stagnierenden Preise ist eine Indexierung der Renten und Gehälter vorerst nicht zu erwarten. Jérôme Hury, einer der Autoren der Statec-Studie, erwartet die nächste Tranche frühestens in der ersten Hälfte des Jahres 2022. Zuletzt war der Index am 1. Januar 2020 gefallen.

Das Statec wird künftig seine Kostenberechnung des durchschnittlichen Warenkorbes, der als Grundlage für die Auslösung des Indexes dient, anpassen. «Normalerweise orientieren wir uns an den Konsumgewohnheiten des Vorjahres. Allerdings kann das Jahr 2020 nicht als Referenz herangezogen werden», erklärt Hury. Man wolle nun «eine Mischung aus gewohnheitsmäßigem Konsum und Krisenkonsum als Grundlage nehmen. Das Statec erwartet, dass sich die Wirtschaft ab dem kommenden Jahr erholt.

(jg/L'essentiel)