Diesem Mann gehört das «Superjhemp»-​​Auto

Ein «Superjhemp»-​​Auto hat am vergangenen Mittwoch in Ettelbrück für Aufsehen gesorgt. Es handelt sich um ein Fahrzeug, welches durch seine Lackierung einem Luxemburger Polizeiwagen zum verwechseln ähnlich sieht. Legal ist das nicht, wie die Polizei L'essentiel am Donnerstag mitteilte. Nun hat sich der Fahrzeughalter zu der Aktion geäußert und mit L'essentiel gesprochen.

Gilles Simon hatte eigentlich nicht vor, mit seinem «Superjhemp»-Flitzer gesehen zu werden. Der Luxemburger, der in Merzig lebt, hat seinen Wagen eigens für die Autoshow «Cars and Coffee» in Luxemburg-Stadt vor zwei Wochen bei der Merziger Autofirma Minett Customs mit dem Logo der Luxemburger Polizei foliert. «Ich wollte auf dem Event auffallen. Das ist nicht so einfach, denn dort werden viele Luxuswagen präsentiert», erklärt er im Interview mit L’essentiel. Nach der Show habe er die Folie wieder von seinem Auto entfernt.

Aber was macht das gefakte Polizeiauto dann zwei Wochen später in Ettelbrück? Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Die Fotos, die Gilles Simon auf Facebook veröffentlicht hat, verbreiteten sich im Netz wie ein Lauffeuer. Auch die Produzenten vom Kinofilm «Superjhemp Retörns» wurden auf den Luxemburger aufmerksam. Zu Werbezwecken hat sich Gilles Simon dazu bereit erklärt, seinen Wagen erneut zu folieren.

«Folie nicht rechtzeitig entfernt»

Dass der Wagen in Ettelbrück gesichtet wurde, war Zufall. «Nach der Werbeaktion musste ich zu einem Termin nach Ettelbrück. Leider habe ich es nicht geschafft, die Folie rechtzeitig zu entfernen», erklärt er. Mittlerweile wurde das Auto wieder ordnungsgemäß von der Folie befreit.

Fahrzeuge, welche durch die Lackierung oder die Ausstattung einem Polizeiwagen ähneln, dürfen in Luxemburg im Verkehr nicht genutzt werden. Die Buße für solch ein Vergehen wird in der Straßenverkehrsordnung mit 74 Euro angegeben.

(L'essentiel/chb)