Déi Gréng plädieren für Renaturierung der Flüsse

Die Déi-Gréng-Fraktion hat am Dienstag das parlamentarische Jahr Revue passieren lassen und sich in ihrem Jahresrückblick auf die Kernthemen der Partei konzentriert. Dazu gehören auch der Klimawandel und seine Folgen, wie die Überschwemmungen, die vor wenigen Tagen in der Region ganze Landstriche verwüsteten. «Diese Ereignisse sind dramatisch und wir erleben solche Naturkatastrophen immer häufiger. Das ist kein Zufall, das sind die Folgen der globalen Erwärmung», erklärte Josée Lorsché, Vorsitzende der Grünen-Fraktion. Ihrer Meinung nach sei die Renaturierung der Flussläufe ein geeignetes Mittel, um Umweltkatastrophen dieser Art künftig abzuschwächen.

Auch der Wohnungsbau bleibt eines der Hauptanliegen der Partei. Hier sei die Lage nach wie vor schwierig. «Der Staat muss Verantwortung übernehmen und in bezahlbaren Wohnraum investieren» sagte Lorsché. Sie machte sich auch dafür stark, dass bestimmte Debatten in den Ausschüssen des Parlaments öffentlich gemacht werden: «Wir werden mit den Ausschüssen beginnen, die sich dafür eignen. Es wird weiterhin Ausnahmen geben, etwa wenn ein Gast nicht gefilmt werden möchte oder wenn vertrauliche Themen besprochen werden.»

In der Debatte um eine mögliche Corona-Steuer, die ihre Koalitionspartner DP und LSAP derzeit umtreibt, hielten sich Déi Gréng zurück. «Die LSAP hat diese Steuer ins Spiel gebracht, die DP will davon nichts hören. Wir brauchen eine solche Steuer im Moment nicht, da die Verschuldung die 30 Prozent den Bruttoinlandsprodukts nicht überschreitet», so die Fraktionsvorsitzende. Sie halte es für sinnvoller, zunächst Unternehmen zur Kasse zu bitten, die derzeit keine oder sehr wenige Steuern zahlen.

(jg/L'essentiel)