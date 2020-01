Das sind Luxemburgs Geschichten des Jahres

PLATZ 10 Großherzogliche Familie trauert

Nach dem Tod des Großherzogs Jean am 23. April entstand fünf Tage später, bei der Trauerfeier im Salle des Balances im Palast, ein ergreifendes Foto. Es zeigt die trauernde großherzogliche Familie bei einem Gebet vor dem Leichnam.

(Foto: Editpress/Hervé Montaigu)

PLATZ 9 Wilde Jagd in Befort

Ein von einem unserer Leser-Reporter eingesendetes Video gab Mitte Mai Anlass zum Rätseln. Jagte damals ein Wolf ein Reh quer durch ein Feld bei Befort? Die Antwort darauf kam einen Tag später vom Direktor der Naturverwaltung. Es handelte sich um einen Hund. Ein Blick des Experten genügte: «Das Tier auf dem Video ist zu korpulent.»

PLATZ 8 Todesfall auf der A1

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 bei Potaschberg kam am 12. März der Beifahrer eines Kleinwagens ums Leben. Das Auto krachte in einen Lkw. Der Fahrer des Pkw schwebte zunächst in Lebensgefahr, überlebte den Unfall jedoch.

(Foto: Police Grand-Ducale)

PLATZ 7 Tragödie in Wiltz

Bereits kurz nach dem Jahreswechsel spielte sich in Wiltz ein Familiendrama ab. Ein 47 Jahre alter Mann überfuhr mit seinem Auto eine fünfköpfige Gruppe, die auf dem Bürgersteig der Rue Grande-Duchesse Charlotte unterwegs war. Darunter befanden sich seine Ex-Frau und sein zweijähriges Kind, das die Tat nicht überlebte. Die restlichen Personen mussten mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

(Foto: Lessentiel)

Platz 6 Wilde Verfolgungsjagd

Etliche Polizisten waren Mitte November nötig, um die Fahrt zweier Personen zu stoppen. Mit einem weißen Mercedes flüchteten sie aus Luxemburg-Stadt kommend als Geisterfahrer auf der A4. Schließlich wurde der Wagen bei Steinbrücken gestoppt. Der Fahrer gefährdete bei seiner Flucht das Leben der Polizisten, weshalb diese auch auf den Wagen schossen.

Der filmreife Einsatz endete auf der A4 in Höhe Steinbrücken. (Foto: Police Grand-Ducale)

Platz 5 Hanf-​​Zigaretten in Luxemburg

Dem Schweizer Hersteller Koch&Gsell wurde Ende November eine Genehmigung zur Vermarktung seiner «Heimat-Zigaretten» in Luxemburg ausgestellt. Sie enthalten 100 Prozent CBD-Hanf und weder Tabak noch Nikotin. CBD ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf. Dieses hat eine beruhigende Wirkung.

Der Geruch verrät, dass es sich nicht um eine normale Zigarette handelt. (Foto: L'essentiel)

Platz 4 Kind stirbt auf dem Knuedler

Der Luxemburger Weihnachtsmarkt startete in diesem Jahr mit einem schrecklichen Vorfall. Ein zwei Jahre altes Kind wird von einer Eisskulptur zunächst schwer verletzt. Wenig später stirbt der Junge im Krankenwagen. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch immer nicht klar. Das Kind wurde im Kosovo beerdigt. Auf dem Düdelinger Friedhof fand eine Trauerfeier statt, zu der 500 Menschen kamen.

Auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt wurde ein Kleinkind getötet. (Foto: L'essentiel)

PLATZ 3 Großbrand in Echternach

100 Kräfte der Feuerwehr kämpften am 3. Oktober viele Stunden gegen ein Feuer bei der Firma Euro-Composites. Immer wieder flammten einzelne Glutnester in einer Halle des Flugzeugteileherstellers auf, das Dach wurde instabil. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig, da Kunstharze in Brand gerieten, die in der Raumfahrttechnik genutzt werden.

Im Echternacher Industriegebiet ist ein Großbrand ausgebrochen. (Foto: Editpress)

PLATZ 2 Promi-Sichtung in Roeser

Nicht nur Rammstein kam im Sommer zu einem fulminanten Open-Air-Konzert. Auch Chris Martin, der Sänger der britischen Band Coldplay, ließ sich im Großherzogtum blicken. Er jettete mal eben von Paris nach Luxemburg, um als Fan das Konzert der deutschen Industrial-Rocker erleben zu können.

PLATZ 1 Tornado verwüstet Südosten

Dieses Unwetter wird wohl als eines der schlimmsten in die Luxemburger Geschichte eingehen: Ein Tornado fegte am 9. August über den Südwesten des Großherzogtums hinweg; Rodingen, Petingen und Niederkerschen traf es am heftigsten. Der Sturm zerfetzte Dächer, zerstörte Autos und sorgte für viele Verletzte. Tote gab es nicht – zum Glück!

(sw/L'essentiel)