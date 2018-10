Erste Frau zieht in den Vorstand der FLF ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Wann hat Ihre Leidenschaft für den Fußball angefangen?

Carine Nardecchia: Mein Vater Jean-Paul war ein Luna-Spieler. Seit ich drei Jahre alt war, begleitete ich ihn zum Fußball. Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich bereits in der Bar geholfen. Nach und nach übernahm ich mehr Verantwortung, bis ich nach dem Tod meines Vaters im Jahr 2015 die Präsidentschaft bei Luna übernahm. Bald darauf wurde ich ermutigt, meine Arbeit bei der FLF einzubringen.

Was ist die Philosophie dieser Arbeit? Ich möchte deutlich machen, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt, um neue Diskussionen und neue Ideen anzuregen.

Gerade die FLF steht aber in der Kritik, weil sie angeblich wenig Innovation und Kritik zulässt. Es mag den Anschein haben, dass es nicht schnell genug geht, aber es gab auf jeden Fall Veränderungen. Die Satzung wurde überarbeitet, um beispielsweise auch dem Frauenfußball mehr Raum zu geben.

Das ist eines Ihrer Hauptanliegen?

Der Frauenfußball hat enormes Potenzial, ich möchte ihn in die Zukunft tragen und ihn besser in Szene setzen. Ich möchte auch kleinen Clubs helfen, so dass auch ihre Probleme gehört werden.

Was sind das für Probleme?

Der Rückgang an Freiwilligen, aber auch der Mangel an qualifizierten Trainern. Die Statuten müssen überprüft werden.

Glauben Sie, dass es eine Herausforderung wird, als Frau in einer Männerdomäne unterwegs zu sein?

Nein, im Gegenteil. Angesichts all der Sympathiebekundungen, die ich erhalten habe, denke ich, dass es eher ein Vorteil sein wird.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)