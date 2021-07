Dr. Ochs zieht nach Urteil Nazi-​​Vergleich heran

Sofort nachdem die Disziplinarkommission des «Collège médical» gegen Dr. Benoît Ochs ein einjähriges Berufsverbot hatte, kommentierte der Allgemeinmediziner aus Gonderingen das Urteil: «Ich werde weiter kämpfen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Strafe derart hart ausfallen würde. Ich habe mit einer Bewährungsstrafe gerechnet.»

Dem Arzt wurde vorgeworfen, im Kampf gegen die Corona-Pandemie gegen acht Artikel des Ethikkodex verstoßen zu haben. «Was ist eigentlich das Wichtige? Dass ich mich nicht an den Kodex gehalten habe oder dass es immer noch ein Protokoll gibt, das besagt, dass nur Corona-Patienten behandelt werden dürfen, wenn sie unter Atemnot leiden? Für viele Patienten besteht auch ohne Atembeschwerden ein hohes Risiko», so Ochs. Seiner Ansicht nach hätten die Impfstoffe «mehr junge Menschen getötet, als die Krankheit selbst». Er stellte außerdem Kollegen, die den Kodex befolgten, auf eine Stufe mit Nazis, die beim Nürnberger Prozess angaben «gehorcht zu haben».

Sein Anwalt, Christian Bock, prangerte an, dass die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde, obwohl sein Mandant nicht vorbestraft sei. Er deutete an, dass Ochs wahrscheinlich in Berufung gehen werde.

« Das ist extrem gefährlich »

Valérie Besch, Rechtsexpertin beim «Collège médical», erklärte, dass das Urteil gegen Ochs verhältnismäßig sei: «Ein Arzt muss sich an wissenschaftliche Erkenntnisse halten und seine Patienten bestmöglich schützen. Er führt die Debatte mit selbsternannten Experten in der Öffentlichkeit. In einer Pandemie, die die öffentliche Gesundheit bedroht, ist das extrem gefährlich.»

Da Ochs nach der Urteilsverkündung seine Aussagen noch einmal unterstrichen hat, zweifelt Besch daran, dass er in naher Zukunft wieder praktizieren kann. Sie stellte allerdings eine mögliche Begnadigung durch die Ärztekammer in den Raum, sollte Ochs Lehren aus der Strafe gezogen haben.

Der Arzt hat nun 40 Tage Zeit, Einspruch einzulegen. Wird das Urteil bestätigt, ist das Berufsverbot in Luxemburg rechtskräftig. Dann würde das Urteil auch über ein europäisches System an andere Staaten geschickt. Diese müssten dann selbst über den Fall entscheiden.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)