Luxemburg hat weniger Friseure als seine Nachbarn

Es ist schwieriger, in Luxemburg einen Friseur oder einen Kosmetiksalon zu finden als in anderen europäischen Ländern, so eine am Freitag veröffentlichte Eurostat-Studie. Diese Berufe machen 0,5 Prozent der Gesamtbeschäftigung aus. Den Zahlen für 2019 zufolge die niedrigste Quote in der Union, gleichauf mit Schweden, der europäische Durchschnitt ist fast doppelt so hoch (0,9 Prozent).

Den europäischen Rekord erreicht Zypern (2,3 Prozent) vor Malta und Portugal (je 1,3 Prozent). In fast allen Ländern haben diese Berufe die Gesundheitskrise mit voller Wucht zu spüren bekommen, da diese Läden während des Lockdowns geschlossen bleiben mussten.

Die Studie zeigt, dass 86 Prozent der Friseure und Kosmetikerinnen in Europa Frauen sind. Darüber hinaus gehört knapp die Hälfte (42 Prozent) zur Altersgruppe der 15-34-Jährigen.

(jg/L'essentiel)