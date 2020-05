75 gestrandete Luxemburger landen am Findel

Nach der Einstellung der kommerziellen Flüge von und nach Kap Verde aufgrund der Corona-Epidemie, saßen viele Europäer und 75 Luxemburger auf dem Inselstaat fest. In diesem Zusammenhang organisierte das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten am Dienstag einen Sonder-Rückführungsflug nach Luxemburg mit Zwischenlandungen in Praia und auf der Insel São Vicente.

So wurden insgesamt 170 Personen verschiedener Nationalitäten nach Europa zurückgeführt. Sie sind Staatsangehörige und Einwohner von Luxemburg (75), Frankreich (25), Deutschland (12), Belgien (11), der Schweiz (10), den Niederlanden (9), Portugal (8), Norwegen (5), Schweden (4), Dänemark (3), Spanien (3), Italien (2), Österreich (2) und Finnland (1).

Rückkehrer, die in ihre jeweiligen Länder transportiert werden

Wie der am 25. März dieses Jahres durchgeführte Rückführungsflug, wurde auch dieser zweite Sonderflug durch den Zivilschutz der Europäischen Union ermöglicht.

«Bei der Ankunft am Flughafen Findel wurden in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und den verschiedenen Botschaften alle Vorkehrungen getroffen, um eine reibungslose Heimkehr der Rückkehr in die jeweiligen Aufenthaltsländer zu gewährleisten», hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

(pp/L'essentiel)