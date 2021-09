Die Botschafterin Frankreichs ist eingetroffen

Eine Reihe neuer Botschafter ist am Mittwoch in den Großherzoglichen Palast gekommen, um Großherzog Henri ihre Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Luxemburgs Staatschef begrüßte die neuen Vertreter von Algerien, Oman, Singapur, Rumänien und Frankreich. Claire Lignières-Counathe trat Anfang September ihr Amt als Nachfolgerin von Bruno Perdu an.

Unter den Diplomaten in Luxemburg wird der neue US-Botschafter noch erwartet. Die Ernennung von Tom Barrett durch US-Präsident Joe Biden muss noch vom US-Senat bestätigt werden.

(L'essentiel)