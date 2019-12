Lego bringt das Café der «Friends» nach Luxemburg

Aymeric Fiévet ist zurzeit viel unterwegs. Nicht etwa wegen seines Berufs als Informatiker, sondern weil er vor etwa drei Jahren eine Idee hatte. Der Spielzeughersteller Lego war auf der Suche nach Einfällen für neue Bausätze und richtete einen entsprechenden Wettbewerb aus. Fiévet nahm teil. Er wollte, dass das Café aus der beliebten Sitcom Friends, das Central Perk von Lego auf dem Markt gebracht wird.

Mit seiner Idee stieß der Franzose auf viel Gegenliebe: Die 10.000 Unterschriften, die nötig sind, dass sich Lego die Idee genauer ansieht, hatte er 2018 beisammen. Ein Jahr später erfuhr er, dass er «sein» Café bald aus bunten Klötzchen nachbauen könne. Die Lego-Version des fiktiven New Yorker Central Perk ist etwa 20 Zentimeter groß und besteht aus 1080 Teilen. Seit September steht der Bausatz nun in den Regalen – oder besser stand: Denn innerhalb von zehn Stunden war er in ganz Europa vergriffen.

Der Spielzeug-Händler L'Toys an der Cloche d'Or hat den Franzosen nun zu einer Autogrammstunde eingeladen. Sie findet am Samstag von 13 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Danach wird der begehrte Bausatz des Cafés in Luxemburg erhältlich sein – vorerst allerdings in den Lego-Filialen. «Ich habe die Einladung gerne angenommen. Ich war noch nie in Luxemburg. Außerdem tausche ich mich gerne mit Menschen aus», sagt er.

