Was geschieht mit dem historischen Postgebäude?

Es ist eines der bekanntesten Gebäude in der Stadt Luxemburg: Seit einigen Wochen steht das historische Postgebäude an der Rue Aldringen allerdings leer. Die Postschalter befinden sich nun vis-à-vis in einer neuen Filiale am Boulevard Royal. Was mit dem alten Hôtel des Postes hinter der aktuellen Großbaustelle Royal Hamilius passieren wird, war am Dienstag Thema im Parlament.

Der Abgeordnete Marc Angel fragte den zuständigen Minister Étienne Schneider (beide LSAP) zur Zukunft des zwischen 1908 und 1910 von Architekt Sosthène Weis errichteten Gebäudes. Laut Angaben von Schneider gibt es den Plan, im Innenbereich Geschäfte, Restaurants, Büros und Wohnungen unterzubringen. Das Projekt des belgischen Architekten Vincent Callebaut aus dem Jahr 2016 sieht auch den Bau einer Glaskuppel und einer begrünten Terrasse auf dem Dach vor. «Die Stadt Luxemburg hat dieses Projekt jedoch verworfen», sagt Schneider. Die Verantwortlichen hätten lieber ein neues Hotel an dem zentralen Standort gesehen, weil ohnehin Bettenkapazitäten in der Hauptstadt fehlen.

So sah es 2009 am Centre Hamilius aus:

Kurzfristige Lösung angekündigt

Eine Umwandlung des Hôtel des Postes in ein richtiges Hotel wäre jedoch zu teuer geworden, beziehungsweise der Betrieb hätte sich nicht rentiert. «Man hätte einfach nicht genug Zimmer unter das Dach bekommen», so der Minister. Nun prüfen Post und Stadt Luxemburg Alternativen – und wenden sich wieder dem ursprünglichem Projekt von Vincent Callebaut zu. «Es ist eine sehr gute Alternative. Wir werden, gemeinsam mit der Stadt Luxemburg, relativ kurzfristig eine zufriedenstellende Lösung finden», erklärte Schneider, der unterstrich, dass die Post weiter Eigentümer des Gebäudes bleiben werde.

Die Post ist derzeit dabei, ihre Büros im Bahnhofsviertel an einem zentralen Standort zusammenzuziehen. Das neue Hauptgebäude an der Place de la Gare soll 2022 eröffnen.

(jt/L'essentiel)