Drei Verletzte nach einem Unfall bei Dippach

Am Mittwochmorgen, gegen 10.40 Uhr, verlor ein Fahrer auf der N5 zwischen Dippach und Bartringen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Angaben der Police Grand-Ducale kam der Wagen aus Dippach kommend von der Straße ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen zwei Bäume am Straßenrand. Zwei Personen waren an Bord. Von dem Aufprall wurde ihr Wagen zurück auf die Straße geschleudert. Ein weiteres Auto, das aus entgegengesetzter Richtung kam, krachte dem Unfallfahrzeug in die Seite.

Fahrer und Beifahrer wurden noch am Unfallort versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des zweiten Fahrzeugs kam in die Klinik. Lebensgefahr besteht für keinen der Beteiligten.

(L'essentiel)