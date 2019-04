Ein Lied zu Ehren von Großherzog Jean

«Großherzog Jean, das ganze Land weint um dich, und ich weine mit (....) Ich habe die Luxemblues»: Lady Diana hatte 'Candle in the wind' von Elton John, Großherzog Jean hat auch seinen Song, 'Grand Duke Jean, I've got the Luxemblues'». Ein ausgewogener Blues, geschrieben und gespielt von Pawentaore. «Es war eine spontane Aktion», erklärt der Künstler. Als am Dienstagmorgen der Tod des Herrschers bekannt gegeben wurde, « dachte ich mir, es wäre gut, einen Song für ihn zu schreiben und ich ging ins Studio».

Der in Burkina Faso geborene Autodidakt und Musiker hat einige Jahre in Brüssel verbracht, seit 2013 lebt er in Luxemburg. «Meine Kinder sind hier geboren, daher auch meine Verbindung zum Land. Ich schreibe seit einigen Jahren Lieder über die luxemburgische Kultur.» Pawentaore war daher, wie auch Tausende Luxemburger, «besonders von Jeans Tod betroffen». «Ich mag Herrscher, die keine Konflikte mit sich hergetragen, keine Probleme verursacht haben, sondern das Land positiv vorangebracht haben, so wie Großherzog Jean.»

In seinem Song heißt es weiter: «Großherzog Jean, du warst ein Bruder für uns, ein Vater, ein Vorbild. Luxemburg trauert, Ruhe in Frieden, Monsieur le Grand-Duc Jean.»

