Drei Corona-​​Teststationen eröffnen wieder

Am Ende der ersten Phase des Large Scale Testings wurde die Zahl der Corona-Teststationen von sechzehn auf neun reduziert. Drei dieser Zentren haben gestern wieder geöffnet: Junglinster, Howald und Diekirch. Damit sind inzwischen dreizehn wieder aktiv. «Die Wiedereröffnungen waren geplant und logisch», erklärt Arnaud d'Agostini vom Luxembourg Institute of Health (LIH), das für die Koordination der ersten Phase verantwortlich war. «Mit dem Ende des Kollektivurlaubs im Bau- und Reinigungsgewerbe wollten wir wieder genügend Kapazitäten haben, um jeden testen zu können, der sich testen lassen will.»

Im Gegensatz zur ersten Phase werden die Einladungen nun nicht per Post an jeden einzelnen verschickt, sondern sondern direkt an Unternehmen dieser beiden Sektoren, die mindestens drei Personen beschäftigen. Dies ermöglicht es, rund 55 Prozent der Mitarbeiter innerhalb von zwei bis drei Wochen zu testen. Ziel hierbei ist eine gezielte, längerfristige Überwachung des Virus innerhalb eines Unternehmens, anstatt alle Mitarbeiter gleichzeitig einzuladen. Sollte jemand positiv auf den Erreger getestet werden, wird das gesamte Team dieser Person sich dem Test unterziehen.

Die zweite Phase des Large Scale Testings wird im September anlaufen und wenigstens bis zum ersten Quartal 2021 andauern. Insbesondere wird sich auf die strategische Überwachung der Bevölkerung und die Identifizierung infizierter Personen konzentriert werden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)