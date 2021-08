Luxemburg vereint Recht und Kunst unter einem Dach

Seit Sommer 2019 stehen die ehemaligen Räumlichkeiten der Luxemburger Nationalbibliothek (BNL), einen Steinwurf von der Kathedrale im Herzen der Hauptstadt entfernt, leer. Die Bücher und Dienste der BNL sind nach Kirchberg umgezogen, in ganz neue Räumlichkeiten. Doch was mit dem Gebäude an der Avenue Roosevelt geschieht ist unklar.

Im Jahr 2018, als der Umzug der BNL vorbereitet wurde, hatte die Regierung das Projekt für eine nationale Kunstgalerie auf den Weg gebracht, die in drei Jahren für rund 36 Millionen Euro eingerichtet werden sollte. «Vor einigen Jahren wurde den Mitgliedern des Kulturausschusses ein Vorprojekt vorgestellt», erinnert sich der Abgeordnete André Bauler. Er erkundigte sich bei den Ministern für Kultur und Justiz, Sam Tanson, und für öffentliche Arbeiten, François Bausch, nach dem Stand des Projekts.

«Dauerausstellung über die luxemburgische Sprache»

Ein Projekt, das sich weitgehend verändert hat. «Die Justizverwaltung wird die Stockwerke der ehemaligen Nationalbibliothek mit den drei Wirtschaftskammern des Luxemburger Bezirksgerichts belegen», antworteten die Minister, da« ihre derzeitigen Räumlichkeiten zu eng sind». Der Eingang und der Empfang dieser juristischen Dienste werden sich im Erdgeschoss befinden. Weitere Bereiche auf dieser Ebene werden «der Gastronomie und kulturellen Zwecken gewidmet sein, insbesondere durch die Integration der beiden Innenhöfe». Ein Vorprojekt zu diesem Thema ist in Arbeit und soll Anfang 2022 fertiggestellt werden.

Die Kultur wird das Gebäude also nicht vollständig verlassen und «einen Teil des Erdgeschosses» belegen, so die beiden Minister. Außerdem wird auf Antrag des Bildungsministeriums ein Projekt zur «Einrichtung einer Dauerausstellung über die luxemburgische Sprache» vorbereitet. Die Gestaltung dieses Raums soll aber in Absprache mit einem Museumswissenschaftler entwickelt werden.

(JW/L'essentiel)