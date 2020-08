Klimaanlagen erleben «Nachfrageboom»

Luxemburg ächzt unter der Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30 Grad. Auch die üblichen Tipps wie alle Fenster geschlossen und abgedeckt zu halten und nachts zu lüften, helfen aktuell nur noch bedingt. Immer mehr Luxemburger entschließen sich daher zum Kauf einer Klimaanlage.

Mehrere Vertriebsmitarbeiter bestätigten gegenüber L'essentiel, dass gerade ein regelrechter Run auf die Geräte herrscht. «Sie verkaufen sich gerade sehr gut. Das passiert jedes Jahr, wenn es so heiß ist», so eine Verkäuferin von Hifi. Auch Hornbach bestätigt einen «Nachfrageboom» und merkt an, dass ein Großteil der Geräte bereits vergriffen ist.

Wartezeiten von mehreren Monaten

Die Geräte aus dem Baumarkt sind meist mobile Lösungen auf Rollen, die ihre Abwärme durch einen Schlauch aus dem Fenster ablassen. Dass die sogenannten Klimageräte umweltunfreundlich sind, lässt sich pauschal nicht sagen. Abgesehen vom immer noch hohen Stromverbrauch gibt es mittlerweile viele Produkte, die auf gefährliche Treibhausgase in der Kühlung verzichten und stattdessen auf das natürliche Kältemittel R290 setzen.

Die Firma Climax verkauft und installiert anspruchsvollere Geräte, die fest im Gebäude integriert werden. «Wir haben derzeit in der Tat zahlreiche Aufträge. Die Anfragen häufen sich, wenn es so heiß ist», erklärt ein Manager. Da die Bestellung und Installation solcher Geräte jedoch einiges an Zeit in Anspruch nimmt, gibt es mittlerweile Wartezeiten von mehreren Monaten.

