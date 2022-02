Noémie Sunnen wird «so lange wie möglich» singen

«Seit vier Jahren sitze ich im Rollstuhl. Ich kann nicht mehr reiten, Ski fahren oder bergsteigen», sagt die 44-jährige Noémie Sunnen, die an der Charcot-Krankheit leidet, einer neurodegenerativen Krankheit, die Muskeln und Nerven angreift. Aber trotz allem bleibt sie aktiv und positiv. «Ich bin eine professionelle Sängerin und habe beschlossen, so lange wie möglich weiterzusingen. Es ist traurig, nicht mehr in einer Oper wie die anderen aufzutreten, aber ich kann immer noch singen. Das ist immerhin etwas. Man muss das Glas halbvoll sehen, das ist meine Philosophie». Sie hat sogar ein Lied geschrieben, «Never give up», für alle, die von dieser Krankheit betroffen sind.

Als Mutter von vier Kindern hat sie mit ihrem Mann beschlossen, «so normal wie möglich zu leben. Das bedeutet auch, in den Urlaub zu fahren. Ich wollte unbedingt die Ruinen von Pompeji sehen, also haben sie alle fünf den Rollstuhl getragen. Ich habe eine schöne Erinnerung daran». Noémie ist eine der Botschafterinnen des CHdN für den Internationalen Tag der seltenen Krankheiten am Montag. Dies ist eine Gelegenheit, die Krankheiten, von denen landesweit fast 30.000 Menschen betroffen sind, ins Rampenlicht zu rücken.

«Ich habe das Glück, zu den zehn Prozent der Patienten zu gehören, die eine sehr, sehr langsame Form der Krankheit haben, wie der Astrophysiker Stephen Hawking, der 50 Jahre mit der Krankheit gelebt hat. Ich hoffe, dass ich so lange leben kann, aber nichts ist sicher», sagt die Frau aus der Hauptstadt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)