Luxemburg: Keine Touri-​​Stadt wie jede andere

Luxemburg-Stadt ist bei weitem nicht so überlaufen wie Rom, Brüssel oder Paris. Hier geht es eher ruhig zu. Was die Stadt bieten kann: viel Grün in vielen Stadtparks. Im Parc Édouard-André zum Beispiel, wo Kinder im Piratenschiff aus Holz an Bord gehen. Im Petrusstal feilen Skater an ihren Tricks, während Familien dort beim Minigolf auf ihre Kosten kommen.

Blick aus 71 Metern Höhe



Von einem 71 Meter hohen Turm mit Blick auf das Alzette- und Pfaffenthal-Tal eröffnet sich dem Besucher eine Postkartenidylle. Höhenangst sollte man allerdings nicht haben, da der Panoramaaufzug vom Boden bis zur Decke verglast ist. Er wurde im Frühjahr 2016 eingeweiht und ist täglich kostenlos zugänglich: von 6 Uhr bis 1 Uhr des Folgetages.

Von der Adolphe-Brücke, die das Stadtzentrum mit dem Bahnhofsviertel verbindet, offenbart sich ein einzigartiger Blick über das Petruss-Tal, in dem Touristen und Einwohner ihren Tag zu Fuß oder mit dem Fahrrad, beim Lesen oder Sonnenbaden genießen.

Kosmopolitisch

Das entspannte Flanieren durchs Stadtzentrum wird derzeit nur von Bauarbeiten und Staus, besonders während der Stoßzeiten, etwas getrübt. Wer dann aber endlich die Gässchen und mittelalterlichen Bauten erreicht hat, dürfte das Verkehrschaos schnell wieder vergessen.

«Seit fast fünf Jahrhunderten ist die Hauptstadt eine Festungsstadt, die von Mauern und Bastionen umgeben ist», sagt Antoinette Schroeder, Leiterin des Tourismusverbandes. Heute sind etwa zehn Prozent dieser Befestigungen noch sichtbar. Mehr als 500.000 Touristen besuchten 2018 die Hauptstadt des Großherzogtums.

Menschen aus 167 Ländern leben in der Hauptstadt

Die Kasematten sind die meist besuchte Sehenswürdigkeit. Seit 1994 gehören diese alten Festungsanlagen zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Hauptstadt besticht durch ihre wechselvolle Geschichte und vielfältige Landschaft. Natürlich ist auch eine europäsische Stadt wie Luxemburg kosmopolitisch unterwegs, wenn es um das leibliche Wohl geht, schließlich sind hier Menschen aus 167 Nationalitäten vertreten.

(Marine Meunier/L'essentiel)