Kredite über zehn Millionen Euro sind gesichert

Die Zahl der Bürgschaften für Kredite, die innerhalb nur einer Woche gewährt worden sind, ist zehnmal höher als die eines «normalen» Jahres. Dies unterstreicht: Die Unterstützung der Luxemburger Handelskammer («Chambre de Commerce», CDC) für Unternehmen wird in dieser schweren Zeit gebraucht. Der Garantiefonds auf Gegenseitigkeit des CDC gewährt Bürgschaften, die als Sicherheiten für Bankkredite hinterlegt werden können. 150 Anträge seien bisher gestellt worden, bestätigte die Handelskammer am Mittwoch gegenüber L'essentiel. Die Hälfte der Antragsteller soll diese Woche noch eine Antwort erhalten, wenn der Antrag positiv ausfällt.

Unternehmen, die der Handelskammer angeschlossen sind, können sich auf eine Garantie über 50 Prozent des beantragten Kredits verlassen. Hier gilt allerdings eine Obergrenze von 250.000 Euro. Einige wenige Fälle haben diese Schwelle bereits erreicht, was bedeutet, dass die Kreditnehmer bis zu 500.000 Euro beantragt haben, erklärt Tom Baumert, Geschäftsführer des «House of Entrepreneurship», das zur Handelskammer gehört. Baumert hält fest: «Im Durchschnitt liegen unsere Garantien derzeit zwischen 70.000 und 100.000 Euro, was bereits zwei- bis dreimal mehr ist, als wir normalerweise abdecken.»

Nach der grundsätzlichen Einigung mit der Bank, die in der Regel «innerhalb von zwei bis drei Tagen» erteilt wird, bestätige der Garantiefonds dann innerhalb von 24 Stunden die erteilte Bürgschaft. Tom Baumert erwartet, dass in zwei bis drei Wochen die Spitze der Hilfsanträge erreicht wird, in einer Größenordnung von bis zu 50 Millionen Euro in Bürgschaften. Abschließend hält er fest: «Wir haben das Kapital, um die Krise zu schultern. Außerdem bürgt das «Office du Ducroire» für einen Teil unserer Verluste, das erhöht unsere Kapazitäten.» Das «Office du Ducroire» (ODL) sichert sonst die Auslandsgeschäfte von Luxemburger Unternehmen mit Bürgschaften ab.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)