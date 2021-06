Viele Luxemburger nutzen ihre Beziehungen

Zwei Prozent der Einwohner haben zugegeben, eine Bestechung zu zahlen, um Vergünstigungen bei öffentlichen Dienstleistungen zu erhalten, wie eine Umfrage von Transparency International ergab, die zwischen Oktober und Dezember 2020 durchgeführt und am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Anteil ist niedriger als der europäische Durchschnitt (sieben Prozent) oder der in Luxemburgs Nachbarländern Belgien (zehn Prozent), Frankreich (fünf Prozent) oder Deutschland (drei Prozent). In Rumänien (20 Prozent) und Bulgarien (19 Prozent) ist diese Praxis demnach am weitesten verbreitet, während sie in Schweden verschwindend gering ist (ein Prozent).

Ohne gleich so weit zu gehen, ein Bestechungsgeld zu zahlen, so gaben doch 39 Prozent der Einwohner zu, ihre Verbindungen zu nutzen, um einen Gefallen von öffentlichen Diensten zu erhalten. Dies wiederum ist etwas höher als der europäische Durchschnitt (33 Prozent), aber immer noch niedriger wie in Nachbarländern Belgien (40 Prozent) und Frankreich (48 Prozent). Auch hier sind die Deutschen entweder ein Vorbild an Seriosität oder eben verschwiegen: Nur 21 Prozent geben zu, ihre Kontakte genutzt zu haben. In Tschechien war der anteil am größten (57 Prozent), in Estland (zwölf Prozent) am niedrigsten.

Luxemburger haben Vertrauen in die Institutionen

Knapp ein Drittel der Befragten (29 Prozent) der Befragten auf europäischer Ebene haben während der Gesundheitskrise ihr Netzwerk aktiviert, um einen privilegierten Zugang zur Versorgung zu erhalten. Diese Quote ist ähnlich hoch wie die im Großherzogtum (28 Prozent). Fast jeder Dritte (29 Prozent) nutze immerhin seine Kontakte auch, um Privilegien im Bildungsbereich zu erhalten, um Ausweispapiere zu bekommen (27 Prozent) oder um Vergünstigungen bei der Polizei zu erhalten (20 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Einwohner (54 Prozent) ist der Meinung, dass die Pandemie keine Auswirkungen auf die Korruption hat. Sie haben Vertrauen in ihre Institutionen: Nur sieben bis acht Prozent der Luxemburger denken, dass Xavier Bettel, seine Minister und die Kammer korrupt sind. Außerdem sind 62 Prozent der Menschen im Großherzogtum der Ansicht, dass die Regierung die Korruption recht gut bekämpft.

(mc/ L'essentiel)