Baufirmen dürfen höhere Kosten nicht weitergeben

«Einige Sektoren sind von Engpässen betroffen, entweder weil es keine Materialien mehr gibt oder weil die Preise so hoch sind, dass es kompliziert oder unmöglich ist, zu produzieren», erklärt Michèle Detaille, Präsidentin von Fedil, dem Verband der luxemburgischen Hersteller. Sie fügt hinzu, dass das Problem «teilweise zyklisch ist, weil die Pandemie nicht überall vorbei ist und Länder außerhalb der EU nicht mehr produzieren, weil die Menschen immer noch krank sind oder unter Quarantäne stehen».

«Bei einigen Materialien gab es erhebliche Preissteigerungen, beispielsweise bei Holz (zirka 30 Prozent), Stahl (30-35 Prozent) und Wärmedämmungen im Bauwesen», berichtet Navid Poushanchi, Jurist beim Luxemburger Verbraucherverband (ULC). Während öffentliche Aufträge in der Regel Klauseln enthalten, die es erlauben, Preiserhöhungen aufgrund außergewöhnlicher Umstände dem Staat in Rechnung zu stellen, ist dies bei VEFA-Verträgen, die mit Privatpersonen geschlossen werden, nicht der Fall. Eine Erhöhung des Materialpreises berechtigt grundsätzlich nicht zu einer Änderung des Vertragspreises.

Anstieg der Materialpreise «sollte sich nicht auf den Verbraucher auswirken»

In diesen Verträgen kann jedoch erwähnt werden, dass der Preis revidierbar ist, sofern die Bedingungen festgelegt sind. Notarielle Verträge sehen hauptsächlich Klauseln über «höhere Gewalt, zufällige Ereignisse oder berechtigte Gründe für die Aussetzung» im Falle einer Verzögerung der Arbeiten vor, so der Anwalt. Bei anderen Arten von Verträgen, die sich auf Bau-, Umbau- oder Renovierungsarbeiten beziehen, den so genannten Bauaufträgen, stellt sich die Frage der Neubewertung und ist umstritten.

Der Anstieg der Materialpreise «sollte sich nicht auf den Verbraucher auswirken», sagt Navid Poushanchi. In bestimmten Extremfällen und um den Fortgang der Arbeiten nicht zu behindern, könnte es jedoch ratsam sein, sich für eine außergerichtliche Einigung zu entscheiden, da ein Gerichtsverfahren zu einer Verzögerung und zu erheblichen Kosten führen könnte".

(jg/L'essentiel)