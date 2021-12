Hier stecken 100 Prozent Luxemburg drin

Noch auf der Suche nach Geschenkideen? Bei lokalen Designern gibt es Kissen, Sträuße, Honigbalsam und vieles mehr. Heute starten wir mit den Kreationen von Sophie Dewalque.

«Alles begann mit der Maus Kätti»: Sophie startete 2013 mit ihre Marke Sophi(e)stication, nachdem sie zehn Jahre lang in Paris in der Kindermodebranche gearbeitet hatte und in ihre Heimat zurückgekehrt war. «Mir war abends etwas langweilig, also habe ich mir ein Universum rund um die Figuren ausgedacht, die den kleinen Luxemburgern bekannt sind».

«Ein Bestseller als Geschenk für die Schwiegermutter»

Neben der berühmten Maus von Auguste Liesch ließ sich Sophie von Melusine von Serge Ecker, Renert von Michel Rodange und dem berühmten Roude Léiw inspirieren, die sie in Form von Holzwürfeln, aber auch als Quartett und als Malkissen umsetzte. «Es war mir wichtig, aus der luxemburgischen Kultur zu schöpfen», sagt Sophie Dewalque. Für ihre Produkte arbeitet sie mit geschützten Werkstätten zusammen.

. Malkissen, 20 Euro, Holzklötze 25 Euro, Holzlöffel 10 Euro.

Für Größere bietet sie auch Geschirrtücher mit kleinen Sätzen auf Luxemburgisch an, «ein Bestseller als Geschenk für die Schwiegermutter», scherzt sie. Alle Kreationen von Sophie Dewalque gibt es bis zum 18. Dezember auf dem Markt in Niederanven und unter sophietication.wixsite.com.

(Marion Chevrier/L'essentiel)