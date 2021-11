Die Nachfrage nach Test-​​Gutscheinen steigt enorm

«Ich wollte mich eigentlich impfen lassen, aber da man die Tests für fünf Euro bekommt, warte ich lieber», sagt Adam*, ein Angestellter im Bahnhofsviertel. Er wartete am Mittwoch vor einer Apotheke auf das Ergebnis seines Antigentests. «Es ist fürs Restaurant, aber bald wird es für die Arbeit sein», sagte er.

Mehr als 5000 Tests in zwei Tagen



Seit Anfang der Woche (Dienstag und Mittwoch) wurden rund 5290 Gutscheine für einen zertifizierten Antigentest zum Preis von fünf Euro am Empfang des Rathauses und im «Rocade»-Gebäude verteilt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt, war die Stadt aufgrund des Andrangs gezwungen, die Verteilung auf zwei Gutscheine pro Person zu beschränken. Dies sei aber schwer zu kontrollieren, da sie nicht im personalisiert sind.

Seit Beginn dieser Woche und der Einführung des CovidChecks im Großherzogtum haben die Apotheken in der Hauptstadt einen starken Anstieg der Nachfrage nach den Tests festgestellt. «Seit Montag könnte sie sich im Vergleich zu früher verdoppelt haben», schätzt Marc Bray, Inhaber der Globe-Apotheke. Dabei handle es sich vor allem um Personen, die nicht oder nur teilweise geimpft seien, oder um Personen, die ins Ausland reisen wollten.

«Das ist nicht der Sinn von CovidCheck, aber die Leute haben nichts dagegen, sich testen zu lassen»

Auch die Pharmacie du Cygne musste sich der Nachfrage anpassen. «Früher konnten wir das mit anderen Aufgaben kombinieren, jetzt machen das zwei Vollzeitkräfte», sagt Lucie Lebout. Bei ihr kosten die Tests 20 Euro, mit den Gutscheinen der Stadt nur noch fünf. Ob Angestellte von Kinderkrippen, Restaurants oder Touristen: Die Kundschaft komme regelmäßig und lasse sich teils alle 48 Stunden testen. «Es gibt sogar Leute, die scherzen und fragen, ob es ein Abo gibt», sagt sie, «das ist nicht der Sinn von CovidCheck, aber die Leute haben nichts dagegen, sich testen zu lassen.»

Anzunehmen also, dass die Nachfrage eher steigen wird: «Ich bin Grenzgängerin, nicht geimpft und muss mich für ein Arbeitsessen testen lassen», sagt Lisa*. Im Moment seien die Kosten wegen der Gutscheine auch nicht zu hoch. Auch wenn es nicht so bleiben wird, meint sie: «Es ist normal, dass man dafür bezahlen muss. Es ist eine Möglichkeit, meine eigene Entscheidung zu fällen».

Paul*, ein Mitarbeiter des Ministeriums, wird alle zwei Tage getestet. Ohne Gutscheine würde sein Testbudget auf 160 Euro pro Monat steigen. Und auch Toni* lässt sich jeden Samstag testen, um sonntags als Lieferant zu arbeiten. «Es kostet mich fünf Euro pro Woche», sagt er, «wenn ich jeden Tag arbeiten würde, wäre das zu teuer. Ohne Gutscheine müsste ich aufhören zu arbeiten.»

*Die Vornamen im Text wurden geändert.

(nm/L'essentiel)