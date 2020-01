Cyclomedia digitalisiert die Straßen des Landes

Was machen die Autos mit den Kameras auf dem Dach? Diese Frage dürften sich einige gestellt haben, wenn sie den Fahrzeugen von Cyclomedia begegenet sind. In den letzten Monaten ist die deutsche Firma mit ihren Autos die Straßen des Großherzogtum abgefahren. Die Kameras machten Aufnahmen – zwar in öffentlichem Auftrag, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Im Gegensatz zu den von den Google-Autos aufgenommenen Bildern werden die von Cyclomedia gesammelten Fotos nicht für die Öffentlichkeit sichtbar sein. «Es handelt sich um eine Digitalisierung des luxemburgischen Straßennetzes aus der Sicht des Bauwesens (Projekte, Instandhaltung, Genehmigungen) mit dem Ziel, ein Straßeninformationssystem zu schaffen», erklärt Ralph Di Marco, Pressesprecher der Ponts et Chaussées.

Seit September im Einsatz

«Es ist eine wesentliche Aufgabe. Unsere Teams sind seit September letzten Jahres mit zwischen sieben und acht Autos durch das Land gefahren», sagte einer der Cyclomedia-Fahrer zu L'essentiel. «Insgesamt wurden 8 100 Kilometer Autobahnen, Fernstraßen, Nebenstraßen und Gemeindestraßen erfasst», erläutert Ralph Di Marco den Umfang des Projekts.

Als Grund für die Aufnahmen gibt der Pressesprecher an, dass man eine Datenbank mit 3D-Panoramabildern erstellen wolle, die die notwendigen Grundelemente für die tägliche Arbeit der Verwaltung enthalten solle. Dazu gehören neben der Geometrie und der Ausstattung der Straße, auch deren Beschilderung, wie Di Marco weiter ausführt. Das Projekt befindet sich derzeit in der Auswertungsphase.

Persönliche Daten, also solche Informationen die zur Identifizierung einer Person dienen könnten, werden unkenntlich gemacht. In der fertigen Fassung der Datenbank werden also Nummernschilder und Gesichter nicht erkennbar sein.

(sg/L'essentiel)