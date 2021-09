Luxemburg hilft Nepal mit Beatmungsgeräten

In Nepal ist die Sorge um die öffentliche Gesundheit wieder groß. Das Land meldete am Sonntag 976 neue Coronainfektionen und 20 Todesfälle. Zwar lag die Zahl der Neuinfektionen damit erstmals seit drei Monaten nicht mehr im vierstelligen Bereich, allerdings hat die Zahl der Menschen, die nach einer Ansteckung Symptome zeigten, hat in den vergangenen Tagen und Wochen wieder stark zugenommen. Dadurch kommen auch die Krankenhäuser an ihre Grenzen.

Als Reaktion auf die Gesundheitslage in Nepal stellt das Großherzogtum dem Land acht Beatmungsgeräte zur Verfügung, die in den Krankenhäusern des Landes den Covid-19-Patienten helfen sollen. Das teilten die Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und Gesundheit am Dienstag mit. Die Lieferung der Ausrüstung erfolgte auf einen Antrag Nepals im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens.

Finnland reagiert als erstes Land

Der für Krisenmanagement zuständige Kommissar Janez Lenarčič sagte dazu: «Die Pandemie fordert in Nepal jede Minute mehr Menschenleben. Das Virus ist wieder im gesamten Land sehr aktiv. Wir stehen in voller Solidarität hinter Nepal in seinem Kampf gegen die Pandemie. Wir mobilisieren rasch Soforthilfe in Höhe von zunächst zwei Millionen Euro.»

Zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen und Hilfsgütern aus der EU gehören Sauerstoffflaschen, Sauerstoffkonzentratoren, Kits für die häusliche Pflege, Testkits und persönliche Schutzausrüstung. Finnland reagierte als erstes EU-Land auf das Gesuch und belieferte Nepal bereits mit mehr als zwei Millionen chirurgischen Gesichtsmasken, 350.000 FFP2-Masken, 52.500 Paar Handschuhen und 30.000 Schutzanzügen.

(sw/L'essentiel)