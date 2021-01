Trierer Händler warnen vor Einkauf in Luxemburg

Unter strengen Auflagen darf der Einzelhandel im Großherzogtum wieder Kunden empfangen. Für den Einzelhandel gilt ab Montag die Regel, dass eine Person pro zehn Quadratmeter erlaubt ist. Die Inhaber kleinerer Geschäfte dürfen höchstens zwei Kunden gleichzeitig bedienen. Im benachbarten Deutschland bleiben die Geschäfte mindestens bis Ende Januar geschlossen. Wie unsere Kollegen des Trierer Volksfreund berichten, hat Patrick Sterzenbach, der Vorsitzende der City Initiative Trier, nun an die Menschen in der Region Trier appelliert, «keinen Shopping-Tourismus in Luxemburg zu machen».

Sterzenbach begründete seine Warnung damit, dass man so das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen könne, das «immer noch enorm hoch» sei. Zudem warnte er vor Insolvenzen durch die Coronakrise. Insbesondere Modegeschäfte seien gefährdet, da die Inhaber die Wintermode nicht verkauft und dadurch kein Kapital hätten, um neue Kollektionen zu bestellen.

Aus dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium heißt es, man wolle den Unternehmen helfen, sobald es die Krise erlaubt. Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt sagte zum Volksfreund: «Sinken die Infektionszahlen, brauchen wir für Handel und Gastronomie eine Perspektive, wieder schrittweise ab 1. Februar zu öffnen.» Vor allem Gaststätten mit Sitzplätzen könnten Besucherströme steuern, Abstände einhalten und Kontaktdaten festhalten.

(sw/L'essentiel)