Impfdaten sollen 20 Jahre lang aufbewahrt werden

Während die Impfkampagne gegen Covid-19 in Luxemburg voran geht, haben die Abgeordneten im Gesundheitsausschuss am Dienstag über einen rechtlichen Rahmen für die Datenspeicherung abgestimmt. «Das Gesundheitsministerium hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser sieht vor, dass nur die nötigsten Daten über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden. Darauf könnte im Falle von Komplikationen nach der Impfung zurückgegriffen werden», erklärte Mars Di Bartolomeo, Vorsitzender des parlamentarischen Gesundheitsausschusses.

Die Hauptdaten – unter anderem die persönlichen Daten des Patienten sowie der verabreichte Impfstoff – sollen 20 Jahre lang aufbewahrt werden. Andere hingegen sollen im Laufe der Zeit anonymisiert werden. Letztere – die für die Labore eventuell nützlich sein könnten – werden bereits nach drei Jahren gelöscht werden.

Keine Datei, die Ungeimpfte auflistet

Die Daten «sollen in einer Datenbank im Gesundheitsministerium gespeichert werden, die vom Gesundheitsdirektor unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verwaltet werden soll», erklärt Thierry Lallemang, Datenschutzkommissar bei der Nationalen Kommission für Datenschutz (CNPD). Er versichert, dass die Daten «nicht öffentlich sein werden». Da die Impfung jedoch auf freiwilliger Basis erfolgt, «werden diejenigen, die geimpft sind, zwangsweise in die Datenbank aufgenommen», fügt er hinzu.

Laut Lallemang werde keine Datenbank angelegt, die die Namen ungeimpfter Personen enthält. In einigen Ländern sei dies vorgesehen. Die neue Regelung soll im Parlament zeitgleich mit dem nächsten Corona-Gesetz, das am 22. Februar in Kraft treten soll, zur Abstimmung vorgelegt werden.

(Noémie Koppe und Joseph Gaulier/L'essentiel)