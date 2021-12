Luxemburg und Belgien verlängern Homeoffice-​​Regel

Nach der Verlängerung mit Deutschland gilt nun auch das Abkommen zwischen Luxemburg und Belgien bezüglich der zulässigen Homeoffice-Tage länger. Bis 31. März 2022 können Grenzgänger also unbegrenzt viele Tage von zu Hause arbeiten, ohne in beiden Ländern besteuert zu werden. Das gab das Finanzministerium am Freitag bekannt.

Das Abkommen wird automatisch bis zum 30. Juni 2022 verlängert, wenn keine der beiden Parteien es bis zwei Wochen vor dem Enddatum kündigt.

Ab dem 1. Januar 2022 gilt außerhalb der Pandemie übrigens eine neue Obergrenze. Künftig darf an 34 statt zuvor 24 Tagen im Homeoffice gearbeitet werden.

(L'essentiel)