Bewaffneter Raub bei Luxemburger Juwelier

Am Samstag gegen 18.15 Uhr hat ein bewaffneter Mann einen Juwelier in der Rue Philippe-II, direkt in der Innenstadt, ausgeraubt. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann stürmte das Geschäft, zog seine Waffe, nahm Schmuck mit und floh zu Fuß. Welche Waffe der Täter dabei hatte und welchen Schmuck er erbeutete, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Zweckdienliche Hinweise können der Notrufzentrale 113 mitgeteilt werden.

(L'essentiel)