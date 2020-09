Staatsdefizit 686,5 Millionen geringer als erwartet

Der Finanzminister hat am Dienstag den Gesetzentwurf für die Generalabrechnung für das Finanzjahr 2019 im Plenum vorgelegt. Dabei fiel das Defizit viel geringer aus als anfangs erwartet. Die Prognosen lagen zunächst bei -815,3 Millionen Euro. Der tatsächliche Betrag entspricht nun aber lediglich -128,8 Millionen Euro. Wie es in der Pressemitteilung der Regierung hieß, kann diese Differenz von 686,5 Millionen Euro durch «den deutlichen Anstieg der Steuereinnahmen» sowie durch Ausgaben, die in der erwarteten Höhe ausfielen, erklärt werden. Die Einnahmen lagen damit um 4,87 Prozent über dem geschätzten Betrag des Budgets.

Die Zentralverwaltung weist somit einen Überschuss von +60 Millionen Euro gegenüber den im verabschiedeten Haushalt vorgesehenen -650 Millionen Euro aus. Das entspricht einer Differenz von 710 Millionen Euro. Diese Ergebnisse «unterstreichen die Zuverlässigkeit der in den letzten Jahren durchgeführten Budgetführung», schreibt die Regierung.

«Zu Beginn des Jahres 2020 waren die Staatskonten nahezu ausgeglichen und die Haushaltslage solide. Es ist dieser günstigen Ausgangslage zu verdanken, dass wir während der Covid-19-Pandemie schnell reagieren und alle notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft ergreifen konnten», erklärte Finanzminister Pierre Gramegna (DP). «In diesem Sinne werde ich auch in weniger als drei Wochen den Entwurf des Staatsbudgets für das Finanzjahr 2021 vorlegen, mit dem die Regierung ihre Politik der Stabilisierung und Stimulierung der Wirtschaft fortsetzen wird.»

(mc/L'essentiel)